На Украине заявили о 18 поврежденных объектах в десяти регионах страны Премьер Украины Шмыгаль: в стране повреждены 18 объектов, обесточены сотни населенных пунктов

Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что на территории страны были повреждены 18 объектов критической инфраструктуры в десяти областях. По его словам, большая часть данных объектов — энергетические. Шмыгаль указал, что из-за этого без электричества остались сотни населенных пунктов в семи областях Украины. Премьер отметил, что на местах повреждений энергообъектов работают ремонтные бригады.

Ракетами и дронами поражены десять регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. Последствия могли быть гораздо хуже, — написал он в Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что на территории Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей продолжаются аварийные отключения электричества. Он попросил украинцев «сознательно потреблять энергию», а также снизить нагрузку на сеть.

Будем едины и солидарны в энергосбережении, — заключил Шмыгаль.

Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил об экстренных отключениях электричества ввиду ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры страны. Он отметил, что часть ракет была сбита системами ПВО, некоторые все же попали в цель.