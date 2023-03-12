На Украине заявили, что ждут оружие Запада для наступления Стафинишина: ВСУ ждут оружие, чтобы не идти в наступление «с пустыми руками»

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины ждут поставки западного оружия, чтобы начинать наступление «не с пустыми руками», заявила в интервью вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, планирование этой операции уже началось.

По ее словам, ждать активных действий с украинской стороны до прибытия достаточного, по оценкам ВСУ, количества вооружений и боеприпасов не стоит. Стефанишина заявила, что Киев нуждается в бронетехники, авиации, танках, артиллерии и снарядах.

В середине февраля глава Минобороны страны Алексей Резников рассказал, что Украина будет готова начать наступление через несколько месяцев. Тогда он отмечал, что сроки во многом зависят от времени обучения работе с новой техникой.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поставки Западом оружия киевским властям призваны укрепить их позиции перед началом серьезного диалога с Москвой. Он отметил, что конфликт на Украине в любом случае завершится за столом переговоров.

8 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта. По его словам, которые приводит ТАСС, до конца года ряды ВСУ пополнят еще 30 тысяч бойцов, прошедших обучение на Западе.