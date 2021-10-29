На Украине заявили, что Зеленский готовится капитулировать перед Путиным

Потенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева. Такое предположение в эфире телеканала «Прямой» высказал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Турчинов назвал встречу двух президентов потенциально опасной.

Слишком разные весовые категории у Путина и Зеленского. После такой встречи всей стране может быть не до шуток. Потому что Путин будет встречаться только в одном формате — это капитуляция руководства Украины. И именно этот формат они системно готовят. <...> Путин готовит капитуляцию Зеленского, — заявил экс-секретарь СНБО.

Турчинов также добавил, что в случае проведения саммита двух лидеров у Киева должны быть «другие формы реагирования».

Также он напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал завершить конфликт в стране за две недели, однако боевые действия продолжаются спустя три года после выборов.

Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что только отставка президента Владимира Зеленского спасёт страну от «нападок России». Для этого лидер Украины должен покаяться в своих «грехах» и уйти с поста.