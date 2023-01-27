На Украине заявили, что Запад взялся за Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский теряет контроль над страной из-за западных проверок

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Ситуация на Украине выходит из-под контроля президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Причиной является растущее недовольство западных лидеров, намеренных проверить окружение главы государства, отметил он на своем YouTube-канале.

Ситуация практически выходит из-под контроля. Создана специальная группа в Соединенных Штатах Министерством обороны совместно с Госдепом, куда входят в том числе и следователи по уголовным делам. <…> Они будут расследовать передачу всех денег, техники и прочих материалов из США на Украину, — пояснил Соскин.

Он уточнил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о формировании аудиторской группы, созданной из юристов международных юридических компаний, которая должна проверить траты Минобороны Украины.

То есть за Зеленского и его окружение взялись конкретно, — считает эксперт.

Ранее американские журналисты Марк Тот и Джонатан Свит заявили,что массовые увольнения высокопоставленных чиновников на Украине связаны со стремлением страны вступить в Евросоюз и НАТО. Они считают, что Зеленскому всегда было трудно управлять Украиной, что хорошо было видно до начала спецоперации. В то время украинские олигархи, давно привыкшие к коррупции, были особенно неподатливы к реформам.