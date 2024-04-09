Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что модификации дронов и ракет российских вооруженных сил беспокоят Киев, так как с каждой атакой беспилотники наносят все больший ущерб, передает издание Kyiv Post. По его словам, Россия с помощью БПЛА поразила 80% электростанций и 50% гидроэлектростанций. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
Как отметил Галущенко, атаки на энергетическую систему Украины с помощью дронов происходят почти ежедневно. Это повлекло за собой массовые отключения электроэнергии в Харькове и на северо-востоке страны. Министр назвал текущий эпизод крупнейшим ударом по энергетической инфраструктуре республики с начала СВО.
Глава Минэнерго Украины напомнил, что прошлой зимой подобные атаки также совершались. Однако, подчеркнул Галущенко, они не были так сильны и не оказывали столь существенного влияния на состояние отрасли.
Ранее стало известно, что транзитная подстанция Лосево в Харькове была поражена в результате удара. В городе начались отключения света, что привело к остановке работы местного метрополитена.
Кроме того, мэр города Игорь Терехов сообщал, что в Харькове зафиксированы масштабные разрушения объектов энергетической системы. По его словам, в областном центре введены жесткие графики отключений света, однако они не выдерживаются.