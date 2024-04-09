На Украине заявили, что всерьез обеспокоены модификациями российских дронов Глава Минэнерго Украины: Россия поразила дронами 80% электростанций страны

Фото: МО РФ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что модификации дронов и ракет российских вооруженных сил беспокоят Киев, так как с каждой атакой беспилотники наносят все больший ущерб, передает издание Kyiv Post. По его словам, Россия с помощью БПЛА поразила 80% электростанций и 50% гидроэлектростанций. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Как отметил Галущенко, атаки на энергетическую систему Украины с помощью дронов происходят почти ежедневно. Это повлекло за собой массовые отключения электроэнергии в Харькове и на северо-востоке страны. Министр назвал текущий эпизод крупнейшим ударом по энергетической инфраструктуре республики с начала СВО.

Глава Минэнерго Украины напомнил, что прошлой зимой подобные атаки также совершались. Однако, подчеркнул Галущенко, они не были так сильны и не оказывали столь существенного влияния на состояние отрасли.

Ранее стало известно, что транзитная подстанция Лосево в Харькове была поражена в результате удара. В городе начались отключения света, что привело к остановке работы местного метрополитена.

Кроме того, мэр города Игорь Терехов сообщал, что в Харькове зафиксированы масштабные разрушения объектов энергетической системы. По его словам, в областном центре введены жесткие графики отключений света, однако они не выдерживаются.