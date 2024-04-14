На Украине заявили, что в СВО наступил поворотный момент из-за тактики РФ CNN: в конфликте на Украине наступил поворотный момент из-за тактики РФ

Фото: МО Украины

В конфликте на Украине наступил поворотный момент после того, как Россия стала наносить удары по энергетической инфраструктуре противника, сообщает CNN со ссылкой на директора киевского Центра исследований энергетической промышленности Александра Харченко. По его словам, значительное число ракет и дронов единовременно сосредоточились на выборочных объектах.

Новая стратегия <…> состоит из массированных ракетных ударов по конкретным целям. <…> Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую сторону для нас, — заявил Харченко.

В публикации отметили, что в первые два года спецоперации удары российской стороны были более разрозненными. Теперь же они стали приобретать более точный характер.

Минобороны сообщало, что российские войска нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ночь на 11 апреля. В ведомстве пояснили, что атака стала ответом на попытки ВСУ навредить объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

По данным Минэнерго Украины, оборудование энергетических объектов и линий электропередачи получило повреждения сразу в нескольких регионах республики. Разрушения зафиксированы в Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.