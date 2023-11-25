На Украине заявили, что системы ПВО в Киеве не смогут отразить новую атаку Соскин: системы ПВО Украины достигли своего предела

Фото: МО Украины

Системы противовоздушной обороны на Украине 25 ноября работали на пределе своих возможностей, заявил Олег Соскин, бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы, на своем YouTube-канале. По его словам, новую атаку средства ПВО выдержать не в состоянии.

Система, по сути, была просто на пределе. <...> Украина вообще ничего не может сделать, ни Зеленский, ни Умеров <...>. Выдержать так город не сможет, — заявил Соскин.

Если Россия решит атаковать Киев большим количеством беспилотников и ракет, то украинская столица будет перед ними беззащитна, указал он. Осложняет ситуацию неспособность средств радиоэлектронной борьбы подавлять дроны ВС РФ. По словам Соскина, ответственность за это несет нынешнее украинское руководство. Ситуация, уверен он, в будущем только усугубится, поэтому конфликт необходимо завершить уже сейчас.

Ранее украинские военные заявили о самой массированной атаке беспилотников на Киев. По их данным, сбить удалось 74 дрона из 75. При этом в городе сообщили о массовых отключениях электроэнергии. В связи с этим военный корреспондент Александр Коц отметил сомнительность того факта, что так смогла «набедокурить» всего лишь одна «Герань».