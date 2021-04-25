На Украине заявили, что Россия намерена атаковать через Белоруссию

https://static.news.ru/photo/bbcc6462-a663-11eb-99ea-96000091f725_660.jpg Александр Данилюк Фото: Александр Данилюк/facebook.com

Официальному Киеву нельзя расслабляться перед «лицом угрозы» со стороны России, которая не отказалась от захвата юго-востока страны. Москва, вероятно, планирует нападение со стороны Белоруссии. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, слова которого передаёт УНИАН.

По его мнению, Москва уже отвела свою армию из собственных юго-западных регионов, однако не прекратила давить на Киев дипломатическим путём. Россия продолжает искать новые способы закрепиться на границах Украины.

Следующий шаг, возможно, будет в Беларуси. Получить российскую армию на северных границах — это нам точно не улучшит ситуацию, — сказал экс-секретарь СНБО.

Обострение конфликта ещё не завершилось, подчеркнул Данилюк. РФ всё ещё хочет «захватить» регион, а та информация, что имеется в свободном доступе, представляет из себя лишь «верхушку айсберга», добавил он.

Ранее бывший командир бригады «Восток» из ДНР Александр Ходаковский назвал условие, при котором Россия признает независимость ДНР. Это произойдёт, когда на территории Украины появятся военные базы США. Ходаковский считает, что такой вариант вполне может быть реализован.