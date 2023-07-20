На Украине заявили, что готовы «на любой риск» для вывоза своего зерна Кулеба: Киев готов пойти на любые риски для вывоза своего зерна по Черному морю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев готов «пойти на любые риски» для вывоза своего зерна по Черному морю, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Time. Он добавил, что Украина планирует взаимодействовать с заинтересованными сторонами, чтобы снизить уровень опасности. Кулеба полагает, что в этот раз Россия не изменит свою позицию по поводу зерновой сделки.

Мы готовы пойти на любые риски. Я думаю, наш посыл миру: нам не нужна Россия, — сказал Кулеба.

Президент России Владимир Путин накануне отметил, что невыполнение Западом российских условий по зерновой сделке является наглостью и бесцеремонностью. Президент подчеркнул, что Москва проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая соглашение. Однако договоренности, по его словам, использовались для обогащения крупного европейского и американского бизнеса, вывозившего с Украины и перепродававшего его. Российские потери в сельскохозяйственной сфере составили $1,2 млрд, отметил глава государства.

В России сообщили о выходе из зерновой сделки после того, как ВСУ атаковали Крымский мост. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Москвы не связано с произошедшим. Более того, по его словам, российская сторона готова вернуться к реализации положений договора, если будут выполнены ее требования. Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернув гуманитарный коридор в северо-западной части Черного моря.