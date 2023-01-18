На Украине заявили, что для мира нужна победа над Россией В МИД Украины считают, что для мира по формуле Зеленского нужна победа на поле боя

Фото: shutterstock

Реализация мира по формуле президента Украины Владимира Зеленского требует, чтобы Киев победил на поле боя, заявил в соцсети представитель МИД страны Олег Николенко. Так он прокомментировал слова своего российского коллеги Сергея Лаврова о том, что речи о переговорах с Зеленским быть не может.

Украина получила широкую международную поддержку формулы мира Зеленского. Это – комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу <…> Украина победит, а Россия – проиграет. О другом не может быть и речи, — написал Николенко.

По словам Николенко, чтобы ускорить наступление мира, МИД Украины и его глава Дмитрий Кулеба продолжат работать над обеспечением сил обороны страны всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировками и финансами.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее заявил, что Киев готов рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права. Кроме того, как сказал Никифоров, Киев требует компенсации ущерба и гарантий того, что ничего подобного СВО больше не произойдет.