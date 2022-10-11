На Украине заявили, что Киев давно хотел разрушить Крымский мост Украинский посол в Лондоне Пристайко: Киев всегда хотел разрушить Крымский мост

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Украинский посол в Британии Вадим Пристайко заявил в интервью SkyNews, что Киев давно хотел попробовать разрушить Крымский мост, а власти заявляли об этом желании. Говоря о причастности Украины к теракту, Пристайко ответил, что об этом станет известно позже.

Что я должен сказать, так это то, что мы с самого начала говорили, что мы попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность, — сказал он.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд.

Следователи провели проверку сотрудников компании «Агро Бизнес», принимавших в Армавире груз, взорвавшийся на Крымском мосту. По данному делу были допрошены директор компании Самвел Азатьян и двое его сыновей. Именно со склада их компании водитель фуры забирал смертоносный груз.