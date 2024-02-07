На Украине завершилось расследование по делу о госизмене Порошенко Расследование по «угольному делу» в отношении Порошенко завершилось на Украине

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Расследование по «угольному делу» в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завершено, сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на официальный ответ Госбюро расследований (ГБР). Там говорится, что в скором времени политик может получить статус обвиняемого в государственной измене.

Сейчас следствие открыло стороне защиты доступ к материалам досудебного расследования. После ознакомления ГБР должно направить обвинительный акт в отношении Петра Порошенко в суд, — отметили авторы материала.

С 2021 года Порошенко подозревался украинскими силовиками в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. При этом его адвокат Илья Новиков назвал «угольное дело» безосновательным и незаконным, подчеркнув, что оно было специально организовано с целью отвлечения внимания от скандалов, связанных с нынешними представителями власти.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заметил, что оппоненты действующего президента Украины Владимира Зеленского из «старой плеяды политиков» активизировались. Мэр Киева Виталий Кличко активно дает интервью западным СМИ, а Порошенко «нарезает ролики, как прекрасно было жить при нем».