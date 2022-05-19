На Украине завели новое дело на Януковича Киевский суд заочно арестовал экс-президента Украины за незаконное пересечение границы

Виктор Янукович / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Печерский районный суд Киева избрал для экс-президента Украины Виктора Януковича меру пресечения в виде ареста за организацию незаконного пересечения границы в 2014 году, сообщает офис генпрокурора Украины. Бывший президент обвиняется в том, что совместно с сотрудниками госохраны и представителями РФ 23 февраля 2014 года незаконно пересёк и переправил не менее 20 лиц через государственную границу в Анапу.

Печерским районным судом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины, который подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, — говорится в сообщении.

В декабре 2021 года Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича против украинского парламента о незаконном лишении его полномочий главы государства в 2014 году. Инстанция отказала Януковичу в рассмотрении иска.

При этом на Украине экс-президента обвиняют в создании ОПГ. По версии следствия, в состав преступной группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВС страны. Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.