На Украине возбудили дело в отношении экс-ведущей телеканалов Медведчука СБУ начала досудебную проверку в отношении экс-телеведущей NewsOne Панченко

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Диана Панченко

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшей телеведущей закрытого сейчас телеканала NewsOne, которым владел украинский политик Виктор Медведчук, Дианы Панченко, сообщил народный депутат Украины Ярослав Юрчишин в Telegram. Причиной дела стало видео журналистки из Донецка и Мариуполя, размещенное на ее YouTube-канале. Запрос на проверку отправил сам Юрчишин.

СБУ уже осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по <...> Диане Панченко. В декабре я подал депутатские обращения в СБУ и ГПУ по поводу ее материала, который нарушает нацбезопасность Украины и оправдывает российскую агрессию. Ответ есть, — написал депутат.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины). Бывшей телеведущей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Решение было принято из-за того, что глава регулятора запретила в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях использование гривны.

В ответ на это глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Набиуллиной и установить конкретных должностных лиц украинского ведомства, принявших решение привлечь гражданку РФ к уголовной ответственности.