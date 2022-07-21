На Украине завели дело на судью, приговорившего наемников к расстрелу СБУ: на Украине завели дело на судью ДНР, который приговорил к расстрелу иностранных наемников

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Апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила троих иностранных наемников, воевавших на стороне вооруженных формирований Украины, к смертной казни

На Украине завели дело против судьи апелляционной палаты Верховного суда ДНР, который приговорил к расстрелу трех иностранных наемников в июне. В Службе безопасности Украины (СБУ) уточнили, что следствие подготовило необходимые доказательства против судьи, нарушившего закон и требования международного права. Напомним, что 9 июня британских подданных Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Сааудана Брагима, вступивших в ряды ВСУ, признали виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время.

Следователи Службы безопасности подготовили достаточную доказательную базу и сообщили о подозрении судьи так называемой «апелляционной палаты верховного суда ДНР». Именно он вопреки требованиям международного права приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко, официально защищавших Украину в рядах ВСУ, — сообщили в СБУ.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее отметил, что смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций иностранных наемников будет предполагать расстрел. В настоящее время ожидается окончательное решение суда.

17 июля Телерадиокорпорация BBC сообщила, что британский наемник Джон Хардинг попал в плен к бойцам ДНР в мае в Мариуполе. Тогда украинские военные, находившиеся на заводе «Азовсталь», сдались российским войскам. Об этом стало известно из видео, на котором британец обратился за помощью к премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону. 50-летний наемник из Сандерленда также дал интервью российской телеведущей, в котором заявил, что ему грозит смертная казнь.