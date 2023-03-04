На Украине завели дела против 27 депутатов Нарсовета ЛНР

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На Украине возбудили уголовные дела в отношении 27 из 50 депутатов Народного совета ЛНР, сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины. Парламентариям заочно предъявлены обвинения в коллаборционизме и посягательстве на территориальную целостность страны.

В ведомстве пояснили, что основанием для возбуждения дел стало участие депутатов в референдуме о вхождении ЛНР в состав России, который состоялся в сентябре прошлого года. В СБУ сделали акцент на том, что парламентарии не только голосовали лично, но и призывали к участию в плебисците местное население.

Ранее СБУ сообщила о передаче в суд дела в отношении депутатов Госдумы, проголосовавших за признание Россией независимости ДНР и ЛНР. В число его фигурантов входит 41 парламентарий.

По мнению члена думского комитета по промышленности и торговле Алексея Канаева, заочным судом над российскими парламентариями власти Украины пытаются поддержать боевой дух населения. От назвал это частью «перемоги», к которой стремится Киев, но практических результатов украинское руководство подобными действиями не добьется.