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Европа

На Украине застрял подъёмник с десятками туристов

18:54, 01 января 2021
Фото: dsns.gov.ua

На украинском горнолыжном курорте Славское в Львовской области остановился кресельный подъёмник, на котором находились порядка 70 туристов.

Причиной инцидента стал выход из строя трансформаторной подстанции. Спасателям потребовалось около трёх часов на то, чтобы снять с подъёмника всех людей, в числе которых было 13 детей и три беременных женщины. Температура воздуха на курорте составляла +1 градус.

В общей сложности в операции были задействованы 27 человек и четыре единицы техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины и спец-центра быстрого реагирования города Дрогобыч, сообщается на сайте ГСЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что летом в Екатеринбурге двое отдыхающих провисели два часа на высоте 10 метров из-за поломки аттракциона. Первоначально работники парка попытались самостоятельно спасти отдыхающих. Один из сотрудников, надев снаряжение, забрался на опору аттракциона, но сделать ничего не смог. После этого было принято решение вызвать специалистов.

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