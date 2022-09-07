На Украине засомневались в скором завершении боевых действий Главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что СВО не закончится в 2022 году

Фото: Министерства обороны Украины

Боевые действия на Украине продолжатся и в будущем году, такое мнение высказали главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Михаил Забродский в статье для «Укринформа». Они добавили, что в 2023 году материальной основой украинского сопротивления должна оставаться значительная по объемам военно-техническая помощь стран-партнеров.

Продолжительность боевых действий уже измеряется месяцами. И существуют все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года, — говорится в статье.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что контратаки Вооруженных сил Украины связаны с шатким положением главнокомандующего Валерия Залужного. По его словам, Запад приказал президенту страны Владимиру Зеленскому продемонстрировать активность из-за сомнений в боеспособности украинской армии. Он считает, что глава Украины поставил Залужному ультиматум: «или контратака, или отставка».