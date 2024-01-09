На Украине запустили строительство сервиса для танков Депутат бундестага Фабер: сервис для танков Leopard 1 строится на западе Украины

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft ведет строительство сервисного центра по обслуживанию танков Leopard 1на западе Украины, сообщил в Twitter (Х) депутат бундестага Маркус Фабер. Предполагается, что, кроме танков, там будет ремонтироваться и другая военная техника, переданная Берлином Киеву. В частности, пусковые установки ПВО IRIS-T SLS.

На западе Украины Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит хаб для восстановления нуждающейся в ремонте бронетехники, к примеру такой, как поставляемые ею Leopard 1, — написал парламентарий.

По его мнению, появление такого центра положительно отразится на ходе боевых действий. Депутат пояснил, что отпадет необходимость в дорогостоящей и долгой транспортировке поврежденной техники за рубеж, а ВСУ смогут обучать своих механиков прямо на месте.

Ранее член немецкой партии «Зеленые» Себастьян Шефер заявил, что на Украине осталось лишь малое количество действующих танков Leopard 2 современной модификации A6. По его словам, такая ситуация складывается из-за трудностей обслуживания: самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются еще большими поломками, а в литовских ремонтных мастерских наблюдается дефицит запчастей. В связи с этим политик призвал принять меры по ускорению ремонта боевых машин.