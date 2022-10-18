На Украине запустили онлайн-магазин по продаже дров

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На Украине начал работу интернет-магазин по продаже дров, сообщается на сайте правительства страны. Заказы от населения уже принимаются. При этом установлен лимит на количество приобретаемых дров во избежание оптовых закупок и спекуляций.

На Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения. Лесхозы уже принимают онлайн-заказы от украинцев. В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой домой, — говорится в тексте.

На сайте магазина введена авторизация. В течение всего отопительного сезона один пользователь может купить не более 15 кубометров дров. Ресурс также информирует покупателей об энергетической ценности различных пород древесины и дает рекомендации по определению необходимых объемов топлива.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране разрушено 30% электростанций. Замглавы его офиса Кирилл Тимошенко предупредил украинцев о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии. Он также заявил, что жителям страны следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».