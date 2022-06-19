На Украине запретили российскую музыку Верховная рада Украины запретила российскую музыку в медиа и общественных местах

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Верховная рада Украины поддержала запрет российской музыки в украинских медиа и общественных местах, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. Также, по его словам, которые приводит РИА Новости, нижняя палата проголосовала за запрет ввоза книг и прочей издательской продукции из РФ и Белоруссии.

Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси, — сказал Железняк.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины намерено создать специальный совет по вопросам «дерусификации, декоммунизации и деколонизации» страны. В настоящий момент прошли общественные обсуждения данного вопроса.

Тем временем, бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов уступить некоторые территории страны, лишь бы получить статус кандидата в Евросоюз и затем в вступить в ЕС.