На Украине запретили коммунистическую партию как пророссийскую Суд на Украине запретил коммунистическую партию и конфисковал ее имущество

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Суд во Львове принял решение о запрете деятельности Коммунистической партии Украины (КПУ) и передаче ее имущества государству, сообщила его пресс-служба. Инстанция рассматривала иск Министерства юстиции о запрете партии как пророссийской, несмотря на то что ее деятельность уже была запрещена в стране.

Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины; имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства, — говорится в сообщении.

Ранее по решению суда на Украине запретили партии «Oппозиционный блок», «Социалисты», «Спрaведливость и развитие», «Наши» «Держава», «Блок Владимира Сальдо», «Левая оппозиция», Сoциалистическую партию Украины, Пaртию Шария.

20 июня суд на Украине запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Отмечается, что иск ведомства был удовлетворен Восьмым апелляционным административным судом, при этом партийное имущество должно быть передано государству.