На Украине запретили использовать кондиционеры в школах и вузах Минобрнауки Украины запретило использовать кондиционеры в учебных заведениях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине запретили использовать кондиционеры и наружное освещение в школах и вузах из-за перебоев электроэнергии, сообщила пресс-служба министерства образования и науки страны. Как уточнили в ведомстве, мера введена с целью экономии электричества.

С целью стабилизации работы энергетической системы Украины государственным предприятиям, учреждениям, учреждениям образования и организациям, которые относятся к сфере управления министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять мероприятия, предусмотренные распоряжением, — следует из текста заявления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что около 80% тепловой и треть гидрогенерации электроэнергии в стране было уничтожено. Республика за последнее время лишилась 9 ГВт мощностей, уточнил он. При этом у правительства есть «четкий план» по строительству в текущем году в стране инфраструктуры газовой генерации мощностью до 1 ГВт, констатировал украинский лидер.

До этого СМИ писали, что после ударов со стороны российской армии на Украине не работает более половины электростанций. Уточнялось, что до начала конфликта внутреннее производство составляло порядка 55 ГВт, однако сегодня мощности упали ниже 20 ГВт. Кроме того, была повреждена инфраструктура для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе страны.