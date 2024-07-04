На Украине запаниковали из-за стопроцентного обхода Россией ее ПВО Полковник Селезнев признал потери ВСУ из-за обхода Россией систем ПВО

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России обходят системы противовоздушной обороны Украины и поражают ее оборонные предприятия комбинированными атаками, заявил в эфире «Радио НВ» бывший глава пресс-службы Генштаба армии страны полковник Владислав Селезнев. По его словам, ВСУ несут потери.

Потери есть, их оценкой сейчас занимается местная власть, — заявил Селезнев.

Полковник добавил, что комбинированные атаки позволяют России обходить украинские элементы ПВО и ПРО со стопроцентной вероятностью. Селезнев признал, что ударами по ключевым элементам оборонной промышленности Украины ВС РФ максимально ослабляют армию страны.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин обратил внимание на массовую сдачу в плен украинских военнослужащих в зоне боевых действий. Некоторые из солдат признавались, что планировали сложить оружие и сдаться российским войскам сразу после начала мобилизации.

До этого политолог Богдан Безпалько предположил, что истинным руководителем Украины может быть глава офиса президента страны Андрей Ермак. По его словам, существует мнение, согласно которому именно о управляет украинским лидером Владимиром Зеленским на самом деле.