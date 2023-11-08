На Украине заочно приговорили Сальдо В Одессе заочно приговорил главу Херсонской области Сальдо к 15 годам тюрьмы

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Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо заочно вынесли приговор в Одессе, сообщили в Telegram-канале Малиновского суда города. Глава российского региона признан виновным и осужден на 15 лет лишения свободы за финансирование региональной службы безопасности. Власти Украины считают ее «не предусмотренным законом вооруженным формированием».

Кроме того, было принято решение о конфискации имущества Сальдо и лишении права занимать должности, связанные с организацией и административной деятельностью, на 15 лет. Сам глава Херсонской области ранее называл обвинения, предъявленные ему украинской прокуратурой, «практически и юридически ничтожными».

Напомним, в сентябре 2022 года Служба безопасности Украины также предъявила обвинения в проведении референдумов главам ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Помимо Сальдо в списке значатся его заместитель Кирилл Стремоусов, руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, председатель ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, а также ряд других политиков.

Референдумы о присоединении к России проходили с 23 по 27 сентября. Согласно их итогам, за вхождение в состав РФ проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.