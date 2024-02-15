На Украине заочно предъявили обвинения Дерипаске СБУ заочно предъявила обвинения российскому предпринимателю Олегу Дерипаске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Российскому бизнесмену Олегу Дерипаске заочно предъявили обвинения на Украине, сообщила Служба безопасности Украины в Telegram-канале. Его подозревают в нарушении семи статей уголовного кодекса страны, каких именно — не уточняется. Кроме того, задержаны двое мужчин, которые, по мнению украинских властей, тесно сотрудничали с олигархом.

В результате комплексных мероприятий Дерипаска заочно был обвинен, а два его топ-менеджера задержаны в разных регионах нашего государства. Речь идет, в частности, о директоре сверхдобывающей компании «Глуховский карьер кварцитов» и кураторе этого предприятия от российского олигарха, гражданина Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в России, — сказано в публикации.

Согласно материалам следствия, эти двое фигурантов помогли российскому бизнесмену «присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу». С тех пор и до начала спецоперации руководство добывающей компании поставляло в Россию оптовые партии горных пород для выплавки стали, считают в СБУ.

В феврале 2023 активы «Глуховского карьера кварцитов» были национализированы в пользу Украины. В Киеве сочли эту компанию «дочкой» UC Rusal.

В свою очередь представители Дерипаски в беседе с РБК заявили, что бизнесмен расценивает обвинения Киева как очередную попытку давления со стороны США. Также отмечается, что бизнесмен с 2018 года не имел никакого отношения к «Глуховскому карьеру».

Ранее Дерипаска предположил, что конфликт на Украине закончится не ранее мая 2025 года. Кроме того, он заявил, что мировые политики продолжают разжигать войны, и выразил обеспокоенность тем, что в XXI веке лидеры утратили способность договариваться.