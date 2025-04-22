На Украине заочно обвинили более десятка иерархов РПЦ СБУ заочно предъявила обвинения 14 митрополитам и епископам РПЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения 14 митрополитам и епископам Русской православной церкви, которые состояли в Священном синоде в 2022–2024 годах, передает пресс-служба СБУ. Ведомство обвиняет священников в «пособничестве в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ или государственной границы Украины».

Спецслужба утверждает, что на всех подозреваемых собрана доказательная база. Среди упомянутых СБУ иерархов РПЦ — архиепископ Петропавловский и Камчатский Андрей Малаханов, митрополит Казанский и Татарстанский Михаил Наконечный (Кирилл), а также митрополит Новгородский и Старорусский Николай Церпицкий (Лев).

Ранее Служба безопасности Украины сообщала о новых заочных обвинениях в отношении ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольги Скабеевой за поддержку спецоперации ВС РФ. Журналистку также подозревают в «посягательстве на территориальную целостность Украины», «пропаганде войны» и действиях, направленных на насильственный захват власти.

До этого СБУ заочно обвинила актера и сценариста Ивана Охлобыстина в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «прославлении» представителей ВС РФ. По мнению украинских спецслужб, он якобы агитирует «за продолжение конфликта».