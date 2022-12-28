На Украине заочно арестовали экс-министра обороны Ежеля

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Михаил Ежель

Киевский апелляционный суд заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля по делу о государственной измене за участие в разработке харьковских соглашений в 2010 году, сообщили в офисе генерального прокурора Украины в Telegram. Президенты Украины и России 21 апреля 2010 года подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания в Крыму Черноморского флота РФ. Согласно этим документам, пребывание флота на Украине было продлено с 2017 года на 25 лет, а также было достигнуто согласие о снижении цены на российский газ.

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на решение следственного судьи и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру обороны Украины по уголовному делу по обстоятельствам совершения им по предварительному сговору с группой лиц государственного измены, — говорится в сообщении.

19 декабря в Киеве завершили расследование по делу об обвинении бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова в госизмене.

По информации следствия, Янукович «сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов», а также задействовал в процессе почти всех чиновников правительства. Сообщалось, что действия экс-президента противоречили национальным интересам республики.

В Государственном бюро расследований напомнили, что по делу о госизмене также проходят бывшие глава МИД Константин Грищенко, министр юстиции Александр Лавринович и министр обороны Михаил Ежель. Их объявили в государственный и международный розыск, ГБР намерено экстрадировать политиков для дальнейшего разбирательства.