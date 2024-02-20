На Украине заметили раритетный советский танк «Береза» «РГ»: на Украине заметили редкий танк Т-80УД «Береза»

Советский танк Т-80УД «Береза» заметили в распоряжении ВСУ, в арсеналах украинской армии их осталось несколько единиц на ходу, пишет «Российская газета». Издание отмечает, что боевая машина скорее всего находится на одном из тыловых полигонов, так как военнослужащие были без оружия и амуниции.

Танк Т-80УД приняли на вооружение в 1987 году. До распада СССР выпустили около 800 машин. Доставшиеся Российской армии Т-80УД вывели из эксплуатации к середине 1990-х годов, а Украина продала часть машин Пакистану.

Ранее заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Сергей Артамощенко заявил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой запасных частей для поставляемых Германией танков Leopard. По его мнению, основное внимание должно быть направлено на организацию увеличения поставок запчастей для обслуживания и ремонта танков.

Артамощенко отметил, что США и Швеция поставляют с запасными частями порядка 70% своей техники, в Великобритании этот показатель составляет около 40%, а Польша и Словения вообще не снабжают свою технику запчастями. По словам военного, решить проблему может локализация склада запчастей в центре ремонта танков Leopard в Польше, а также создание и поддержание в рабочем состоянии обменного фонда запасных частей. Артамощенко подчеркнул, что вопрос поставок постоянно поднимается Киевом на всех уровнях.

В Министерстве обороны ФРГ в свою очередь информировали, что регулярно снабжают Украину запасными частями для военной техники. Пополнение происходит «в пределах соответствующих мощностей». Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США.

Ранее глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк сказала о том, что на вооружении украинской армии не осталось бронетехники. ВС России знают об этом, поэтому нечасто применяют свою, уточнила она.