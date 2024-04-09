На Украине заменили ряд командующих ВСУ Депутат Гончаренко: главы оперативных командований ВСУ «Юг» и «Запад» уволены

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрей Ковальчук

На Украине уволены командующие оперативными командованиями «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он добавил, что это «не последние перемены».

Командующего ОК «Юг» Андрея Ковальчука и командующего ОК «Запад» Сергея Литвинова уволили, — написал депутат.

Позднее он добавил, что командующим оперативным командованием «Юг» назначен полковник Геннадий Шаповалов, бывший комбриг 59-й бригады ВСУ, а «Запада» — бригадный генерал Владимир Шведюк. Последний ранее служил в силах теробороны.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что Киев отправляет бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова на дипломатическую службу, чтобы не возникало спекуляций вокруг их дальнейшей деятельности после увольнения. Он пояснил, что договоренности на этот счет были заключены заранее.

До этого нынешний главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку экс-главнокомандующего вооруженными силами, потому что у него были веские причины. В военном ведомстве планируются кадровые перестановки на всех уровнях, при этом приказы президента не обсуждаются, а выполняются, подчеркнул он.