На Украине заключённый требовал от депутата выкуп за дочь биткоинами

На Украине один из заключённых организовал похищение несовершеннолетней дочери депутата Полтавского облсовета и требовал за неё выкуп в размере $470 тысяч. При этом он настаивал на выплате этой суммы в биткоинах. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве отметили, что заключённый обвиняется во совершении убийства с особой жестокостью. Находясь в СИЗО, он разработал план похищения дочери парламентария и черед даркнет нашёл сообщника. Тот согласился стать исполнителем похищения за 100 тысяч. Позднее к преступникам присоединились ещё несколько человек.

Им удалось похитить девочку, после чего депутату стали поступать требования о выкупе. На сбор средств злоумышленники дали парламентарию срок в две недели. При невыполнении их требований они грозили покалечить или убить ребёнка.

Силовикам удалось выйти на след похитителей, несмотря на то, что они применяли «исключительные меры конспирации». Организатору и исполнителю преступления предъявлены обвинения в похищении человека и вымогательстве. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Их подельников продолжают разыскивать.

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали банду, занимавшуюся похищением людей с целью выкупа. Её организаторами являлись двое братьев, которые имели судимости за хулиганство о разбой. Преступная группа действовала на протяжении полугода. Её участников подозревают в 12 случаях похищения людей и разбойных нападений.