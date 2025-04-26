На Украине захотели сделать Илью Муромца финном Минкульт Украины пытается признать Илью Муромца финном по происхождению

Фото: Ferdinand Hollweck/Global Look Press

Основатель города Илья Муромец, Муром, Россия

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины готовится объявить богатыря Илью Муромца финном по национальности, рассказало издание MK.RU. По словам авторов, украинское ведомство при этом якобы опиралось на готовое заключение британских ученых.

Национальность богатыря якобы подтверждается тем, что российская императрица Екатерина II фальсифицировала данные о происхождении Ильи Муромца. Утверждалось, что она намеренно объявила героя славянином, хотя он был из народа Финляндии.

Отмечалось, что в былинах Илью Муромца описывали как мужчину богатырского телосложения. Среди своих современников он выделялся большим ростом — 177 сантиметров. При обследовании скелета и черепа богатыря было установлено, что Муромец обладал хорошо развитой мускулатурой, а размеры головы были увеличены. Исследователи зафиксировали признаки акромегалии, такие люди обладают крупными стопами, кистями рук, большой головой и крупными чертами лица.

Возраст захоронения богатыря датировали XI или XII веком с помощью аминокислотного анализа. Особо отмечалось, что на останках были найдены ранения и следы переломов костей — свидетельства битв.

Ранее сообщалось, что в центре Орла во время раскопок найдена печать потомка русского богатыря Добрыни Никитича. По словам археолога и историка Олега Радюша, интересная находка представляет собой торговую свинцовую печать-пломбу около сантиметра в диаметре.