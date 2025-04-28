На Украине захотели репарации от России и продумали схему Премьер Шмыгаль предложил Западу механизм репараций Украине со стороны России

Фото: Omar Havana/ТАСС

Денис Шмыгаль

Киев предложил своим союзникам «механизм репараций» со стороны России, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале. По его словам, речь идет о специальной пошлине на российские товары на Западе.

Поступления от нее будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России, — объяснил он.

Шмыгаль добавил, что Киев также будет выступать за «полную конфискацию» замороженных российских активов. Он напомнил, что страна уже добилась получения $50 млрд из прибыли от заблокированных активов РФ.

Ранее Washington Post писал, что проект соглашения между Украиной и США по ресурсам вызывает в Киеве обеспокоенность из-за возможного толкования условий как обязательства по выплате репараций. Документ меняет статус ранее предоставленных Вашингтоном грантов на займы, что может создать впечатление, будто украинцы должны платить репарации.

До этого The Telegraph отмечал, что США почти завершили «экономическую колонизацию» Украины. По данным журналистов, Америка утвердила высокие репарации за поддержку в конфликте. В список в том числе вошли права на природные ресурсы.