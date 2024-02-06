На Украине захотели проложить подземный тоннель под Днепром «Страна.ua»: Киев хочет построить тоннель под Днепром за $1 млрд

Украинские власти решили построить под Днепром подземный тоннель, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на на департамент транспортной инфраструктуры. По данным журналистов, стоимость объекта может составить $1 млрд. Согласно планам властей Украины, тоннель должен начинаться с Большой Кольцевой на Оболони, проходить под рекой Днепр и выходить на севере Троещины в Киеве.

В Киеве хотят построить подземный тоннель с Оболони на Троещину, создав еще один маршрут между правым и левым берегом. Сейчас в департаменте транспортной инфраструктуры подтвердили, что уже идет проектирование данного маршрута, — говорится в публикации.

Издание уточняет, что, согласно генплану 20-летней давности, власти хотят замкнуть вокруг всего города окружную дорогу, которая сейчас охватывает только правый берег. Авторы публикации утверждают, что местный бюджет не справится со строительством такого дорогостоящего объекта.

Ранее стало известно, что немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft ведет строительство сервисного центра по обслуживанию танков Leopard 1 на западе Украины. Предполагается, что кроме танков там будет ремонтироваться и другая военная техника, переданная Берлином Киеву. В частности, пусковые установки ПВО IRIS-T SLS.