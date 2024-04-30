На Украине захотели «подчинить» Telegram Глава нацсовета Герасимюк призвала регулировать работу Telegram на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Работу мессенджера Telegram на Украине необходимо регулировать, заявила глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк. В эфире телемарафона она отметила, что платформу нужно штрафовать при блокировке каналов и нарушении законодательства.

В случаях блокировки или в случае нарушений законодательства [они] могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне, — сказала Герасимюк.

Она добавила, что Telegram — удобный мессенджер, однако государственным организациям и чиновникам надо запретить им пользоваться. Причем, отметила Герасимюк, это нужно сделать незамедлительно. По ее словам, «официальная коммуникация» должна существовать на других цифровых площадках.

Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в России предъявлено обвинение в причастности к терактам, считает мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов также называл Telegram угрозой для безопасности.

Ранее Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины, в том числе мессенджер Главного управления разведки (ГУР) страны. Такое решение администраторов мессенджера ГУР называет необоснованным.