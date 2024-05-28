На Украине захотели отдать ВСУ под шефство Запада Глава МО Украины Умеров предложил Западу взять шефство над ВСУ для оснащения

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Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что обратился к странам Запада с предложением взять шефство над ВСУ. По его словам, инициатива выдвинута с целью оснащения обновленных подразделений.

Мы активно обновляем боевые подразделения для усиления вооруженных сил. В связи с этим пригласил каждую из стран-союзников взять шефство над одной из таких бригад для ее оснащения, — подчеркнул министр.

Вдобавок Умеров вновь призвал союзников разрешить Украине наносить удары по России западным вооружением. Глава ведомства также поднял вопрос использования замороженных в Европе российских активов для закупки оборонной продукции для Киева.

Ранее Умеров подчеркнул, что на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Болгарии попросил партнеров на Западе закрыть небо над некоторыми областями Украины. По его словам, он также призвал одобрить использование западного оружия на большей дистанции.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл, сколько истребителей F-16 необходимо для достижения паритета с российской армией. Речь идет примерно о 120–130 военных самолетах, уточнил он. В настоящий момент у Украины только 25% требуемого количества систем противовоздушной обороны, признал глава государства.