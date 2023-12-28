На Украине захотели конфисковать два российских пассажирских самолета Минюст Украины хочет конфисковать 2 российских пассажирских самолета Ан-148-100Е

Фото: uacrussia.ru/Global Look Press

Киев хочет конфисковать два пассажирских самолета Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко». С этой целью Министерство юстиции Украины в официальных соцсетях объявило о подаче соответствующего иска в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к «Ильюшн Финанс Ко». Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е, — говорится в сообщении украинского министерства.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. По данным американских СМИ, стимулом к переговорам послужил отказ сената Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву.

В связи с этим заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что конфискация российских активов может привести к окончательному разрыву отношений РФ и США. Дипломат уточнил, что еще одной причиной разрыва связей может стать нагнетание военной эскалации.