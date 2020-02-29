https://static.news.ru/photo/af47e82a-5aff-11ea-9dc6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировала кадровые перестановки. Об этом в шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил руководитель фракции Давид Арахамия.

По словам политика, видео с которым опубликовано в YouTube, необходимость кадровых изменений в кабинете министров стала одной из причин внеочередного заседания Верховной рады.

Хотим усилить правительство и сделать его более оперативным и опытным. Для этого нужно принять кадровые решения, — подчеркнул парламентарий.

Он не назвал, кого именно планируется заменить, но добавил, что поводом для подобного решения стали признаки неминуемого экономического кризиса и угроза эпидемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что внеочередное заседание Верховной рады пройдёт 4 марта. Украинский президент Владимир Зеленский потребовал созвать депутатов, но скрыл причину экстренного собрания. Источники украинского издания «Зеркало недели» заявили, что на заседании рассмотрят кадровые перестановки в правительстве Украины, в том числе смену премьер-министра.