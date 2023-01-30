Киев планирует отправить в отставку двух министров - молодежи и спорта Вадима Гутцайта и по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина, сообщила «Украинская правда». В издании отметили, что чиновникам уже подобрали новые должности.

Власть планирует в ближайшее время уволить по меньшей мере двух министров: главу минмолодежьспорта Вадима Гутцайта, который уже возглавил Национальный олимпийский комитет, и министра мертворожденного министерства стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Ему, кстати, собеседники во власти пророчат место посла в Китае, — пишет издание.