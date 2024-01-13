На Украине заговорили о новой тактике военнослужащих РФ Маляр: ВС РФ по сравнению с ВСУ сохраняют преимущество по боеприпасам в 10 раз

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ сохраняют преимущество в использовании боеприпасов в 8–10 раз в зависимости от ситуации, теперь они прибегают к новой тактике штурмов, написала в Telegram-канале экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, российские военнослужащие своими действиями стремятся сломить моральный дух в ВСУ.

Их цель сейчас — максимально нас истощить. Чтобы мы не могли создать запасы боеприпасов, не могли подготовить технику и морально сломались. Они действуют так, чтобы мы не успевали восстанавливаться, — отметила она.

По ее данным, количество обстрелов не снижается — бывает до тысячи в день. Армия России сохраняет преимущество в использовании боеприпасов в шесть-семь, а то и в десять раз в зависимости от ситуации, отметила она.

Также Маляр пожаловалась на использование российскими подразделениями тактики малых штурмовых групп. Она пояснила, что расход боеприпасов на такую группу такой же, как и для большой группы.

Ранее бывший замминистра обороны Украины намекнула, что за установкой прослушки в кабинете, где главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен был проводить совещание, могут стоять украинские спецслужбы. Она объяснила, что на носителей государственной тайны распространяются серьезные ограничения.