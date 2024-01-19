На Украине заговорили о неспособности справиться с российскими дронами Берлинская: средства РЭБ ВСУ не справятся с новейшими российскими дронами

Россия сегодня находится «на грани технологического прорыва», который сделает украинские средства РЭБ неэффективными в борьбе с российскими дронами, заявила основатель «Центра поддержки аэроразведки» Мария Берлинская. По ее словам, наибольшую опасность для ВСУ представляют автоматические оптические системы наведения и навигации, пишет издание «Страна.ua».

Мы уже наблюдаем случаи, когда применяются в FPV-дронах рядом с тепловизионными камерами еще и автоматическое донаведение. Роль оператора сводится к минимуму. Это автоматический захват цели, и аппарат все более становится автономным, — заявила Берлинская.

Она пояснила, что для нужд ВСУ и так до сих пор не поставлено достаточное количество средств для РЭБ, но и они уже устарели. Берлинская отметила, что если РФ поставит на поток производство таких дронов с автоматической оптикой, то это станет для Украины «вызовом» и страна окажется в крайне тяжелой ситуации.

Берлинская в конце прошлого года уже высказывала обеспокоенность тем, что Россия, по ее словам, активно занимается разработкой в области роев беспилотников. Она подчеркивала, что ВСУ в этом направлении существенно отстают. По ее словам, такие системы используют машинное обучение, помогая дронам самостоятельно определять цели. Берлинская пояснила, что это делает российские беспилотники устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.