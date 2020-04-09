На Украине зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e23a2816-7a39-11ea-9fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские врачи за сутки выявили 224 случая заражения коронавирусом. Этот максимальный показатель за всё время эпидемии, сообщает министерство здравоохранения Украины.

Таким образом, к 9 апреля на Украине зарегистрировано 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 748 человек госпитализированы. В их числе 40 детей. Умерли 57 пациентов, ещё 45 выздоровели.

Больше всего заболевших зафиксировано в Киеве и Черновицкой области — в каждом из регионов более трёхсот человек. Ни одного случая коронавируса не обнаружено лишь в Николаевской области страны.

По данным ТАСС, чтобы выяснить причину и достоверность такого феномена, в регион с проверкой отправился замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В целом в мире уже свыще 1,52 млн случаев инфицирования, погибли 88,5 тысячи человек, выздоровели около 330,6 тысячи. В России, как писал NEWS.ru, за сутки официально зарегистрировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10131.