На Украине задумались о создании альтернативного правительства Экс-советник Кучмы предложил создать альтернативный центр власти на Украине

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Альтернативный центр власти нужно создать на Украине для спасения страны, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, президента Украины Владимира Зеленского «умножат на ноль».

Должен быть немедленно создан другой центр на Украине для спасения государства. <...> Зеленского умножат на ноль, естественно. Ему надо остановиться, пока не поздно, — сказал Соскин.

Он добавил, что в скором времени президент США Джо Байден начнет сдавать позиции из-за коррупционных скандалов, связанных с сыном Хантером Байденом. Из-за этого пострадает и выделяемая Украине военная помощь. Соскин убежден, что скоро все закончится.

Ранее Соскин заявил, что смена власти на Украине спасла бы страну от краха. По его словам, Владимира Зеленского необходимо срочно отстранить от должности, после чего отменить военное положение и начать переговоры с Россией о прекращении огня хотя бы на три-четыре месяца. Экс-советник Кучмы добавил, что смена власти даст Украине шанс, а сейчас страна вместе с Зеленским и его соратниками «захлебывается в крови».