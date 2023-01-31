На Украине задержали пророссийского депутата за разведку в пользу Кремля

Фото: t.me/SBUkr

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агента ГУ Генштаба ВС РФ в Донбассе, которым оказался депутат пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). В Telegram-канале СБУ написали, что разведчик начал собирать данные о дислокации украинских войск с октября 2022 года под Артемовском (украинское название Бахмут). Кроме того, задержанный передавал координаты местоположения объектов энергетики и критической инфраструктуры Украины.

Контрразведка Служба безопасности разоблачила агента ГУ Генштаба ВС РФ в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ». С октября прошлого года он собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории Бахмутского района, — сказано в сообщении.

Как указали в СБУ, после передачи данных в генштаб ВС РФ наносили удары по указанным координатам. Украинское следствие установило, что депутата завербовали российские разведчики в ходе общения в чате одного из прокремлевских Telegram-каналов.

Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры. На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в СБУ.

Ранее командир батальона, дислоцированного под Авдеевкой, рассказал о задержании двух переодетых в российскую военную форму украинских диверсантов взяли в плен в ДНР. Он рассказал, что о бойцах ВСУ, засланных командованием в ДНР, военным рассказали местные жители. В Минобороны России информацию не комментировали.