На Украине задержали группу лиц, планировавших массовые беспорядки в Киеве

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что сотрудники органов правопорядка задержали группу людей, которые планировали массовые беспорядки в центре Киева. Акция была намечена на 31 января. В ней должны были принять участие порядка 5000 человек. Заговорщики планировали дестабилизировать ситуацию в стране, сообщает «Страна.ua».

Вчера была задержана группа лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре столицы. Их число должно было достичь пяти тысяч. Они должны были драться с полицией, это планировалось заранее, — заявил министр.

По его словам, акция должна была начаться возле офиса президента. Была заготовлена бутафорская кровь, заговорщики намеревались жечь автомобили и шины. После Киева беспорядки должны были перекинуться на Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Стражи порядка изъяли у заговорщиков 200 фаеров, 200 дымовых шашек, 20 автомобильных шин, огнетушители, радиостанции и другое снаряжение, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко. Для проведения акции, по его словам, было выделено более одного млн гривен (2,7 млн рублей).

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве «российского агента», который якобы шпионил под покровительством Министерства госбезопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР). В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и участии в террористической организации. Подозреваемого поместили в СИЗО.