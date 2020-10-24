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На Украине задержали граждан Израиля с кокаином на $40 миллионов

17:09, 25 октября 2020 14
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Правоохранители Украины задержали четырёх граждан Израиля почти со 120 килограммами кокаина, следует из сообщения пресс-службы офиса генпрокурора страны.

Согласно версии следствия, задержанные организовали доставку наркотика в контейнере из Перу в Одесский морской торговый порт.

Как уточняется, злоумышленники были задержаны в одном из складских помещений Одессы. В ходе операции были изъяты 114 брикетов кокаина стоимостью $40 млн, уточняется в сообщении.

Примечательно, что большая часть брикетов имеют фирменную маркировку в виде букв и цифр. Задержанным гражданам Израиля грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Испании перехватили парусное судно Majic из Хорватии у берегов острова Пальма (Канарский архипелаг). На борту корабля обнаружили более тонны кокаина.

Гражданская гвардия взяла судно на абордаж. На борту было трое контрабандистов, все они граждане Хорватии.

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