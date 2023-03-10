На Украине задержали экс-директора предприятия «Антонов» «Цензор.Нет»: СБУ задержала экс-директора предприятия «Антонов» Сергея Бычкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-директора предприятия «Антонов» Сергея Бычкова. Об этом сообщило украинское издание «Цензор.Нет». Также задержан начальник службы безопасности компании.

По данным издания, суд взял обоих под стражу на два месяца.

Как предполагает следствие, в начале 2022 года задержанные несколько раз отказывали Национальной гвардии в возведении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель. По мнению правоохранителей, это привело к снижению обороноспособности объекта, его захвату, повреждению и уничтожению самолетов, включая АН-225 «Мрия».

Ранее действующий генеральный директор ГП «Антонов» Евгений Гаврилов заявил, что на Украине построят новый самолет Ан-225 «Мрия». Он добавил, что работы в настоящее время ведутся в секретном месте. Глава компании отметил, что второй Ан-225 будет отстроен с помощью новых деталей, а также с использованием частей сгоревшего самолета.

Самый крупный грузовой самолет в истории с грузоподъемностью до 253,8 тонн, который создавался для нужд космической отрасли, был уничтожен на аэродроме в Гостомеле Киевской области в начале специальной операции.