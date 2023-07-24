На Украине взорвали первый эвакуатор танков из Германии На Украине был поражен поставляемый ВСУ эвакуатор танков из Германии Bergepanzer 3 ARV

Фото: Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

На Украине подорвали инженерную машину разграждения Bergepanzer 3 ARV, которые ВСУ получают из Германии. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель». По данным авторов канала, в борт бронемашины прилетела противотанковая ракета.

На опубликованных кадрах видно, что Bergepanzer едет по дороге рядом с лесополосой и внезапно происходит взрыв. При этом рядом с машиной находились украинские операторы БПЛА. Судя по видео, они не пострадали — бронетехника приняла на себя главный удар.

Отмечается, что это первая подтвержденная потеря подобной техники в ВСУ.

Bergepanzer был создан на базе танка Leopard 1. Основной задачей машины является эвакуация поврежденной техники с поля боя. Также Bergepanzer оснащены спецкранами, которые можно использовать при ремонте моторно-транспортного отделения техники и башен боевых машин. В качестве оружия на эвакуаторе установлен пулемет.

Первые подобные машины стали поступать украинской армии из Германии осенью 2022 года. Согласно официальным данным, ВСУ получили по меньшей мере 20 Bergepanzer.

Ранее стало известно, что танк Вооруженных сил Украины подорвался на мине на Запорожском направлении. По данным Telegram-канала «Архангел спецназа Z», видео было снято севернее населенного пункта Работино. На опубликованных кадрах видно, как дымящийся танк подъезжает к месту, где его поджидает мина. После этого происходит взрыв.

Также было опубликовано видео, на котором дрон-камикадзе «Ланцет» поразил танк Leopard в башню с открытым люком. По словам военкора Дмитрия Астраханя, после такого удара ни военная техника, ни экипаж уцелеть не смогли.