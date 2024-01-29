На Украине выявили множество нарушений в работе военкоматов Умеров: в работе военкоматов на Украине обнаружилось множество нарушений

Фото: МО Украины

Незапланированные проверки военкоматов в украинских регионах выявили множество нарушений, заявил министр обороны страны Рустем Умеров в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он отметил, что военное ведомство начало работу над исправлением недочетов.

Проводим незапланированные проверки ТЦК (территориальных центров комплектования. — NEWS.ru) в регионах. Фиксируем множество нарушений, — подчеркнул Умеров.

Ранее женщины вытолкали из автобуса в Одессе сотрудника военкомата, проводившего рейд в общественном транспорте для отлова мужчин призывного возраста. Пассажиры автобуса, которые мешали сотруднику военкомата войти в транспортное средство, на русском языке интересовались, почему он сам не спешит отправиться на передовую. Разговор попал на видео.

До этого политолог Евгений Михайлов ранее заявил, что впереди жителей Украины ждет наиболее жесткая волна всеобщей мобилизации. По его словам, это произойдет после принятия нового законопроекта. Эксперт считает, что украинцев будут призывать вплоть до окончания СВО или до масштабных акций протеста в Киеве.

В декабре прошлого года начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что боевая эффективность украинцев, насильно призванных в ряды ВСУ, стремится к нулю. По его словам, методы принудительной мобилизации, которые использует Киев, не помогают пополнить ряды армии умелыми и мотивированными бойцами.