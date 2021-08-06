На Украине выяснили, кто на самом деле управляет страной

О роли США в управлении Украиной высказался в эфире телеканала «Наш» бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Он, в частности, заявил , что во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена США могут пойти на серьёзные ответные меры, так как Вашингтон имеет сеть агентов влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке и правоохранительных органах Украины. Кроме того, по словам Мураева, американцы контролируют Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное управление Украины (НАБУ).

У них есть САП, НАБУ, антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих «иностранных экспертов», которые формируют наши институты власти, — заявил экс-депутат.

Он также отметил, что Киев зависит от МВФ, поскольку в случае выхода инвесторов из облигаций внутреннего государственного займа, страну ожидает мгновенный дефолт.

Пенсии будут по четыре доллара. <...> Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает всё: энергоносители, все группы товаров, — сказал Мураев.

В заключение экс-депутат подчеркнул, что жёсткие высказывания властей выглядят «глупо и смешно», так как отечественные политики находятся «в жёстких тисках».

Ранее политолог Алексей Мартынов в эфире программы «60 минут» поделился лайфхаком для президента Украины Владимира Зеленского, мечтающего быстрее попасть в Вашингтон. Мартынов посоветовал президенту Украины признаться в том, что он трансгендер, и совершить каминг-аут.